Память священномученика Дионисия Ареопагита: традиции и приметы 16 октября

16 октября в народном календаре отмечается как день Дениса Позимнего. В этот день православные верующие вспоминают священномученика Дионисия Ареопагита, известного христианского мыслителя и святого. Существует поверье, что в этот день нечистые силы устраивают шабаш, поэтому не рекомендуется выходить на улицу.

Приметы погоды

На погоду 16 октября можно ориентироваться по состоянию неба. Если облака темные и висят низко, это может предвещать ухудшение погоды и снегопад. Чистое небо сигнализирует о том, что до начала ноября будет тепло. Также существуют следующие приметы:

Воробьи перелетают стайками — погода скоро испортится.

Галки собираются в стаи — ближайшие дни будут ясными.

Мыши роют норы на южной стороне холмов — зима будет морозной и снежной.

Если мыши пробрались в дом — зима будет суровой.

Жирные зайцы — к холодной зиме.

Сова-сплюшка свистит днем — к непогоде.

Рябчики едят во время дождя — непогода продлится долго.

Креты принесли много соломы в свои норы — зима будет холодной.

Шиповник повторно зацвел — к теплой и долгой осени.

Что можно делать 16 октября

Считалось, что осина помогает защититься от злых духов. Рекомендуется носить с собой кусочек осиновой коры и держать в доме осиновое полено. В этот день можно:

Посетить друзей и провести с ними время.

Делать добрые дела, поскольку всё хорошее вернется вдвойне.

Приготовить раствор из угля и соли, чтобы обрызгать одежду перед выходом на улицу для защиты от злых духов.

Что запрещено делать 16 октября

В этот день не рекомендуется оставлять окна и двери открытыми, так как это может привести к проникновению злых духов в дом. Также не следует:

Смотреться в зеркало.

Подбирать деньги на дороге.

Выбрасывать мусор в вечернее время.

Стричься или менять внешний вид — это может негативно повлиять на судьбу.

Говорить слово «нет», чтобы избежать ссор с близкими.