Память священномученика Дионисия Ареопагита: традиции и приметы 16 октября

16 октября в народном календаре отмечается как день Дениса Позимнего. В этот день православные верующие вспоминают священномученика Дионисия Ареопагита, известного христианского мыслителя и святого. Существует поверье, что в этот день нечистые силы устраивают шабаш, поэтому не рекомендуется выходить на улицу.
Приметы погоды
На погоду 16 октября можно ориентироваться по состоянию неба. Если облака темные и висят низко, это может предвещать ухудшение погоды и снегопад. Чистое небо сигнализирует о том, что до начала ноября будет тепло. Также существуют следующие приметы:
Воробьи перелетают стайками — погода скоро испортится.
Галки собираются в стаи — ближайшие дни будут ясными.
Мыши роют норы на южной стороне холмов — зима будет морозной и снежной.
Если мыши пробрались в дом — зима будет суровой.
Жирные зайцы — к холодной зиме.
Сова-сплюшка свистит днем — к непогоде.
Рябчики едят во время дождя — непогода продлится долго.
Креты принесли много соломы в свои норы — зима будет холодной.
Шиповник повторно зацвел — к теплой и долгой осени.
Что можно делать 16 октября
Считалось, что осина помогает защититься от злых духов. Рекомендуется носить с собой кусочек осиновой коры и держать в доме осиновое полено. В этот день можно:
Посетить друзей и провести с ними время.
Делать добрые дела, поскольку всё хорошее вернется вдвойне.
Приготовить раствор из угля и соли, чтобы обрызгать одежду перед выходом на улицу для защиты от злых духов.
Что запрещено делать 16 октября
В этот день не рекомендуется оставлять окна и двери открытыми, так как это может привести к проникновению злых духов в дом. Также не следует:
Смотреться в зеркало.
Подбирать деньги на дороге.
Выбрасывать мусор в вечернее время.
Стричься или менять внешний вид — это может негативно повлиять на судьбу.
Говорить слово «нет», чтобы избежать ссор с близкими.