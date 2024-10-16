Под Новосибирском осуждена руководитель контрактной службы ЦРБ за взяточничество

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес приговор Татьяне Башар, руководителю контрактной службы Барабинской ЦРБ, по делу о получении взятки.

Как сообщает пресс-служба управления Судебного департамента, с июня 2019 года по март 2021 года подсудимая приняла 310 тысяч рублей от директора коммерческой фирмы за заключение контракта и покровительство, создав тем самым конкурентное преимущество.

Башар свою вину не признала. Суд назначил ей 7 лет колонии общего режима и штраф в размере 620 тыс. рублей. Также ей запрещено заниматься госзакупками в течение 4 лет.

Отбывание наказания отложено до достижения её 8-летним ребенком 14-летнего возраста.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в зале суда в Новосибирске скончался подсудимый по делу о подделке долларовых купюр.