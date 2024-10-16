Правительство Новосибирской области не планирует продлевать мораторий на снос ларьков

Ранее активисты пытались добиться сноса ларьков на площади Гарина-Михайловского.

Правительство Новосибирской области не намерено продлевать мораторий на снос нестационарных торговых объектов, установленный в 2022 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Андрей Гончаров в ответ на запрос общественной организации «Тихий Центр».

Активисты ранее требовали сноса ларьков на площади Гарина-Михайловского, которые, по информации властей, располагаются там незаконно и не оплачивают аренду. Снос этих объектов не производился из-за действующего моратория.

В ответе правительства указано, что в целях поддержки бизнеса в регионе в 2022–2024 годах органам местного самоуправления рекомендовано введение моратория на демонтаж нестационарных торговых объектов. Однако продление моратория на 2025 год не предусмотрено.