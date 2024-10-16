Сибиряки старшего возраста учатся противостоять мошенникам на уроках от крупного банка

Сбер запустил «Серебряный клуб» для старшего поколения в городах Сибири.

Несколько десятков образовательных мероприятий за минувший месяц для сибиряков старшего возраста организовал крупный банк в 10 городах Сибири, включая Ачинск, Барнаул, Бердск, Бийск, Кызыл, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Рубцовск и Томск.

Самой популярной темой, вызвавшей наибольший интерес аудитории, стала защита от мошенников. Не секрет, что чаще других использующие методы социальной инженерии мошенники в качестве своих жертв избирают именно людей пенсионного возраста.

По данным мониторинга банка, только в сибирских отделениях Сбера с начала года сотрудникам банка удалось уберечь от мошенников около 1500 человек, на средства которых посягали аферисты.

Интересуют участников «Серебряного клуба» также банковские темы. В частности – как использовать программу лояльности банка с максимальной выгодой для себя.

Елена Башмакова, директор направления продаж и обслуживания в сети отделений Сибирского банка Сбера:

«Мы уверены, что занятия в рамках «Серебряного клуба» помогут сибирякам пенсионного и предпенсионного возраста не поддаваться на уловки мошенников, лучше разбираться в финансовых вопросах, использовании современных сервисов. Отдельный блок посвящен теме здоровья и оздоровительных практик. Приглашаем на занятия».