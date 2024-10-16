Толпа женщин забралась на сцену к Трофиму во время концерта в Новосибирске

Трофим поет в Доме ученых СО РАН.

В Новосибирске выступает российский певец Сергей Трофимов (Трофим). Артист известен своей популярной песней «Шашлычок под коньячок».

Как передает корреспондент Сиб.фм с места проведения концерта, на сцену к певцу вышла толпа женщин. Представители прекрасного пола танцевали вместе с Трофимом под его песню.

Прикладываем соответствующее видео.

Ранее мы писали, что Сергей Трофимов со сцены высказался о СМИ из-за их освещения военных конфликтов. Артисту не нравится то, что в масс-медиа не пишут о людях, представляющих реальные профессии.