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общество

Толпа женщин забралась на сцену к Трофиму во время концерта в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Трофим поет в Доме ученых СО РАН.

В Новосибирске выступает российский певец Сергей Трофимов (Трофим). Артист известен своей популярной песней «Шашлычок под коньячок».

Как передает корреспондент Сиб.фм с места проведения концерта, на сцену к певцу вышла толпа женщин. Представители прекрасного пола танцевали вместе с Трофимом под его песню.

Прикладываем соответствующее видео.

Ранее мы писали, что Сергей Трофимов со сцены высказался о СМИ из-за их освещения военных конфликтов. Артисту не нравится то, что в масс-медиа не пишут о людях, представляющих реальные профессии.

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Игорь Кириченко
Журналист

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