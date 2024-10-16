Трофим позвал мужчин на сцену потанцевать под его песню на концерте в Новосибирске

Мужчины станцевали на сцене под песню Трофима.

В Новосибирске известный российский певец Сергей Трофимов (Трофим) позвал на сцену мужчин из зала потанцевать под его песню. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм.

«У меня деменция, не могу танцевать», — пошутил артист.

На сцену к Трофиму вышли пятеро мужчин и начали танцевать. После этого на ноги поднялся весь зал и поддерживал танцоров аплодисментами.

После этого известный певец сфотографировался с мужчинами.

Ранее Сиб.фм писал, что на сцену к Трофиму вышли женщины, которые также станцевали под песню артиста.