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общество

Трофим позвал мужчин на сцену потанцевать под его песню на концерте в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Мужчины станцевали на сцене под песню Трофима.

В Новосибирске известный российский певец Сергей Трофимов (Трофим) позвал на сцену мужчин из зала потанцевать под его песню. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм.

«У меня деменция, не могу танцевать», — пошутил артист.

На сцену к Трофиму вышли пятеро мужчин и начали танцевать. После этого на ноги поднялся весь зал и поддерживал танцоров аплодисментами.

После этого известный певец сфотографировался с мужчинами.

Фото Трофим позвал мужчин на сцену потанцевать под его песню на концерте в Новосибирске 2

Фото Трофим позвал мужчин на сцену потанцевать под его песню на концерте в Новосибирске 3

Фото Трофим позвал мужчин на сцену потанцевать под его песню на концерте в Новосибирске 4

Ранее Сиб.фм писал, что на сцену к Трофиму вышли женщины, которые также станцевали под песню артиста.

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Игорь Кириченко
Журналист

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