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культура

Участники из Новосибирска и Красноярска стали лучшими на конкурсе «Сибирский кутюрье-2024»

Фото: mk.nso.ru

Во вторник, 15 октября, в Новосибирской области состоялся финал международного юбилейного конкурса дизайнеров в области моды «Сибирский кутюрье».

Свои коллекции представили 21 участник из Сибирского федерального округа, среди которых были дома мод, авторские ателье, творческие коллективы и студенты профильных направлений, сообщили на сайте регионального министерства культуры.

Представители Новосибирска и Красноярска стали лидерами конкурса, одержав по четыре победы в основных номинациях.

Награды победителям вручила глава министерства культуры Юлия Шуклина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске собрался аншлаг на концерте певца Трофима.

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Игорь Кириченко
Журналист

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