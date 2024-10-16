Участники из Новосибирска и Красноярска стали лучшими на конкурсе «Сибирский кутюрье-2024»

Во вторник, 15 октября, в Новосибирской области состоялся финал международного юбилейного конкурса дизайнеров в области моды «Сибирский кутюрье».

Свои коллекции представили 21 участник из Сибирского федерального округа, среди которых были дома мод, авторские ателье, творческие коллективы и студенты профильных направлений, сообщили на сайте регионального министерства культуры.

Представители Новосибирска и Красноярска стали лидерами конкурса, одержав по четыре победы в основных номинациях.

Награды победителям вручила глава министерства культуры Юлия Шуклина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске собрался аншлаг на концерте певца Трофима.