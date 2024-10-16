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проиcшествия

В Новосибирске фура попала в ДТП на дамбе ГЭС

Фото: ACT-54

Фура едва не упала в водохранилище после аварии на дамбе ГЭС.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” сообщили, что сегодня, 16 октября 2024 года, в пять утра в Советском районе Новосибирска произошла авария с участием фуры и легковушки.

Известно, что водитель Volkswagen Polo двигался в сторону улицы Плотинная со стороны улицы Новоморская и по пути выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Scania.

Водитель Volkswagen Polo получил травмы и его госпитализировали в больницу.

Напомним, что из-за перекрытия полосы на Димитровском мосту в Новосибирске образовалась пробка

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Валерия Митрохина
Журналист

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