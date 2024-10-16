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общество

В Новосибирске мэрию признали виновной в подтоплении садового общества

Фото: прокуратура Новосибирской области

В суд направлено исковое заявление с требованием признать незаконным бездействие чиновников.

Суд в Новосибирске признал незаконным бездействие мэрии по организации водоотведения и содержанию ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Проверка была проведена после обращения гражданина. Было установлено, что мэрия не приняла необходимых мер для предотвращения сброса сточных вод и затопления территории СНТ «Заря-2» в Калининском районе.

Суд обязал мэрию устранить нарушения. Контроль за исполнением решения суда возложен на природоохранную прокуратуру.

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Игорь Кириченко
Журналист

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