В Новосибирске мэрию признали виновной в подтоплении садового общества

В суд направлено исковое заявление с требованием признать незаконным бездействие чиновников.

Суд в Новосибирске признал незаконным бездействие мэрии по организации водоотведения и содержанию ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Проверка была проведена после обращения гражданина. Было установлено, что мэрия не приняла необходимых мер для предотвращения сброса сточных вод и затопления территории СНТ «Заря-2» в Калининском районе.

Суд обязал мэрию устранить нарушения. Контроль за исполнением решения суда возложен на природоохранную прокуратуру.