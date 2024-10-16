В Новосибирске мигранта с миллионом рублей задержали в Толмачево

Мигранта с одним миллионом рублей задержали в Новосибирском аэропорту.

В пресс-службе Сибирского таможенного управления сообщили, что сотрудники таможни аэропорта Толмачёво им. А.И. Покрышкина в Новосибирске пресекли незаконный вывоз наличных денег из страны.

Известно, что во время проверки багажа пассажиров, вылетающих в Душанбе, был задержан 45-летний гражданин Таджикистана, который выбрал «зеленый коридор», заявив об отсутствии товаров и валюты для декларирования.

Однако служебная собака по имени Бьёрн помогла выявить один миллион 101 тысячу в сумке у иностранца.

В результате таможенники возбудили в отношении пассажира дело об административном правонарушении.