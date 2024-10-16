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общество

В Новосибирске на место вернули неоновую вывеску “Косметический кабинет”

Фото: Telegram-канал Nsk Postcards

На прежнее место вернули вывеску “Косметический кабинет”.

Как сообщает портал Новосибирские новости со ссылкой на директора рекламно-производственной компании "Визуальность" Любима Любаева, историческую неоновую вывеску "Косметический кабинет" вернули на здание по улице Советская, 7 в Новосибирске. Ранее она была на реставрации.

"Надпись трудно восстанавливать, потому что они сделаны по старой технологии: из стекла, а не из пластика. И уже нет ни мастеров, ни заводов, владеющих технологией", — рассказал Любим Любаев.

Напомним, что Миннауки РФ предлагает перенести на год позже сроки ввода СКИФ в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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