В Новосибирске рассказали, что нельзя делать в день Денис Позимнего 16 октября

Ежегодно 16 октября в Русской Православной Церкви вспоминают священномученика Дионисия Ареопагита.

В народе этот день называется Денис Позимний. В этот день совершается память семи известных святых и одной почитаемой святыни, среди которых священномученики Дионисий Ареопагит, пресвитер Рустик и диакон Елевферий, которые погибли в Галльской Лютеции. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Святитель Дионисий был знатным афинянином, который стал сподвижником апостола Павла после того, как услышал его проповедь.

В народном календаре день Дениса Позимнего ассоциируется с различными приметами. В это время года предки старались защититься от осенней лихорадки, которая в осенний период особенно активна. Для этого использовали настой из осиновой коры и сучков. Осиновое полено применяли при головной боли, укладывая его под голову, а в случае болей в ногах — под ноги.

Считалось важным одеваться по погоде в этот день. Если кто-то заболевал 16 октября, то выздоровление могло затянуться.

Среди запретов на 16 октября: долгое открытие окон, чтобы не допустить проникновения осенней лихорадки, ссоры и конфликты, а также подбирание денег с земли, что могло привлечь несчастья.