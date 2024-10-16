В Новосибирске самый крупный транспортный налог должен оплатить владелец Ferrari

В управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области сообщили о рекордных суммах транспортного налога, которые жителям города предстоит уплатить в 2024 году.

Максимальная сумма, начисленная владельцу автомобиля марки Ferrari, составила 310 500 рублей. В 2023 году наибольший транспортный налог в мегаполисе был зафиксирован у владельца Porsche — 292 455 рублей. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Одному из сибиряков, владеющему 56 транспортными средствами, будет выставлен налог в размере 2 114 954 рублей.

В текущем году транспортный налог обязаны уплатить 736 430 граждан, а общая сумма налога составит 3,1 миллиарда рублей. Поскольку транспортный налог относится к региональным сборам, эти средства поступят в областную казну.

Срок оплаты налога установлен до 1 декабря 2024 года.