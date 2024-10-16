В Новосибирске в нескольких районах временно ограничат движение и парковку

Об ограничении движения сообщили в мэрии.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что в период с 15 по 26 октября 2024 года на один метр сузили парковочный карман вдоль проезжей части улицы Гурьевской возле здания №55.

Также на 3,5 метра сузили проезжую часть на улице Карамзина возле жилого дома №32 по улице Гоголя, еще на три метра сузили дорогу на улице Титова рядом с частным домом №56.

И на два метра сузили проезжую часть улицы Петухова №12/4.

Напомним, что в Новосибирске подрoсток на сaмокате сбила жeнщину