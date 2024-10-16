В Новосибирской области с начала года ввели два миллиона квадратных метров жилья

2 млн кв м жилья ввели в Новосибирской области с начала 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, с начала текущего года объем сданного жилья превысил 2 миллиона квадратных метров, благодаря чему регион сохраняет лидерство в Сибирском федеральном округе по количеству ввода жилья.

Новосибирская область занимает 10-е место в России и 5-е по объему ввода многоквартирных домов. Несмотря на экономические сложности и изменения в ипотечных программах, строительная отрасль региона продолжает стабильно развиваться. По словам министра строительства региона Дмитрия Богомолова, в настоящее время возводится 1 113 домов, общая площадь которых превышает 4,6 млн кв. м.

За 9 месяцев 2024 года введено 2,012 млн кв. м жилья, из которых 1,089 млн кв. м приходится на многоквартирные дома, а 923 тысячи кв. м — на индивидуальное строительство.

Напомним, что 29% жителей Новосибирска не хотят обзаводиться собственной квартирой