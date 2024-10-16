Завод по производству цемента в Новосибирской области подводит итоги работы за девять месяцев 2024 года

В АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») подвели итоги работы за девять месяцев 2024 года. В период с января по сентябрь предприятие произвело 1,1 млн тонн цемента – на 6,8% больше, чем за девять месяцев 2023-го. Потребителям отгружено 1,09 млн тонн стройматериала (+5,9%).

Основными рынками сбыта продукции являются Новосибирская и Омская области, Алтайский край. Помимо этого, осуществляются поставки в Республику Казахстан. С применением продукции предприятия в 2024 году возводились такие объекты, как железнодорожный терминал транспортно-логистического центра «Сибирский», центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», восточный обход Новосибирска, четвертый мост через Обь, трасса М-52 «Чуйский тракт» на участке «Новосибирск-Линево», молочный комплекс и сыродельня в Маслянинском районе, птицефабрика в Искитимском районе.

Сегодня завод предлагает потребителям семь общестроительных и три специальных вида цемента. Наиболее востребованы рынком общестроительные цементы ЦЕМ I 42,5Б и ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б.

Постепенно растет спрос на портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО, который применяется для производства бетона дорожных оснований и укрепления грунтов. На заводе рассчитывают на дальнейшее повышение спроса на дорожные цементы: в соответствии со «Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года» доля дорог с цементобетонным покрытием в общем объеме новых трасс в стране к 2030 году должна увеличиться до 50%. При правильном подборе состава бетон, изготовленный на основе выпускаемых заводом цементов, будет отличаться повышенной стойкостью к воздействию агрессивных сред, низким тепловыделением при твердении, высокой прочностью, морозостойкостью, водонепроницаемостью и длительным сроком эксплуатации. Данные характеристики особенно важны для строительства ответственных объектов – дорожных и аэродромных покрытий, взлетно-посадочных полос, мостов.

Увеличивается также объем выпуска высокомарочных цементов, предназначенных для производства высокопрочных бетонных и железобетонных конструкций. Если в 2021 году доля бездобавочных цементов в общем объеме готовой продукции составляла 75%, то по итогам девяти месяцев 2024-го достигла 81%.

Сохраняется высокая потребность рынка в сепарированном цементе. В июне произведено 87 тыс. тонн такой продукции, в сентябре – 103 тыс. тонн. Напомним, что ранее в АО «Искитимцемент» функционировала одна сепараторная установка мощностью 80 тыс. тонн в месяц (на цементной мельнице № 6, которая была введена в эксплуатацию в 2020 году). Для удовлетворения растущего спроса на бездобавочный высокомарочный цемент, произведенный в замкнутом цикле, и для расширения ассортимента выпускаемой продукции в июле текущего года запущена в работу сепараторная установка на цементной мельнице № 5. Это позволило повысить часовую производительность мельницы на 25% и дополнительно производить около 65 тыс. тонн сепарированного цемента в месяц.

Предприятие отгружает продукцию навалом и в таре: бумажных мешках по 25 и 50 кг (в том числе размещенных на палетах и упакованных в стретч-пленку) и мягких контейнерах. За девять месяцев 2024-го реализовано 921 тыс. тонн навального цемента – 84% от общего объема продаж.

По-прежнему растет спрос на палетированный продукт: за январь-сентябрь потребители приобрели 106 тыс. тонн цемента в бумажных мешках, размещенных на поддонах (91% от всей реализованной в бумажной таре продукции).

Доставка осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. За девять месяцев текущего года автотранспортом отгружено 790 тыс. тонн, причем заводскими цементовозами – 241 тыс. тонн цемента.

Учитывая запросы клиентов, на заводе развивают сервис автодоставки собственным транспортом, который позволяет гарантировать не только высокое качество цемента, но и минимальные сроки выполнения заявки, точное планирование графика поставок и другие индивидуальные условия для постоянных клиентов. Сегодня участок централизованной доставки цемента укомплектован 25 современными цементовозами.В 2025 году планируется поступление еще двух седельных тягачей. В перспективе стоит задача нарастить численность парка автоцементовозов до 30.

«В 2024 году исполнилось 90 лет со дня ввода завода в эксплуатацию. Сегодня, оставаясь одним из флагманов отрасли, предприятие обеспечивает потребителей продукцией стабильно высокого качества, принимает участие в реализации крупных проектов строительства многоквартирных жилых домов, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, модернизирует оборудование, снижает воздействие на окружающую среду», – отмечает управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.