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общество

Железнодорожная фирма в Новосибирске задерживала зарплату 160 работникам

Фото: Сиб.фм

Работодателя из Новосибирска оштрафовали за задержку зарплаты.

По информации пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Новосибирской области, руководство АО «Промышленно-железнодорожный транспорт «Луч» выплатило компенсацию своим 160 сотрудникам в связи с задержкой по зарплате.

Как уточняет ведомство, заработная плата выплачивалась сотрудникам с нарушением установленных законом сроков, в результате руководителя предприятия привлекли к ответственности в связи с нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске более 200 кг овощей и фруктов изъяли у нелегалов

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Валерия Митрохина
Журналист

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