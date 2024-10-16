Железнодорожная фирма в Новосибирске задерживала зарплату 160 работникам

Работодателя из Новосибирска оштрафовали за задержку зарплаты.

По информации пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Новосибирской области, руководство АО «Промышленно-железнодорожный транспорт «Луч» выплатило компенсацию своим 160 сотрудникам в связи с задержкой по зарплате.

Как уточняет ведомство, заработная плата выплачивалась сотрудникам с нарушением установленных законом сроков, в результате руководителя предприятия привлекли к ответственности в связи с нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске более 200 кг овощей и фруктов изъяли у нелегалов