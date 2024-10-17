Новосибирский госуниверситет запускает курсы по искусственному интеллекту для управленцев и строителей

Новосибирский государственный университет (НГУ) откроет специальные курсы, посвящённые применению технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Обучение будет направлено на управленцев из органов власти, местного самоуправления и представителей компаний, работающих в сфере строительства и городского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Курсы получили название «Введение в искусственный интеллект для городской среды», и первая группа слушателей начнет обучение уже в ноябре.

В рамках программы слушатели познакомятся с мировым опытом внедрения ИИ в «умные города», что позволит им лучше ориентироваться в современных технологических решениях для улучшения городской инфраструктуры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые из Новосибирска разработали заживляющие повязки на основе хитозана.