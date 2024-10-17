Певица Полина Гагарина оценила «Сибирь-Арену» во время концерта в Новосибирске

Полина Гагарина выступила в Новосибирске.

В четверг, 17 октября, в Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошло выступление известной российской певицы Полины Гагариной.

Корреспондент Сиб.фм рассказал, что артистка в начале выступления восхитилась залом, в котором проходил концерт.

«Добрый вечер, Новосибирск. Какая красивая арена!», — сказала она.

Также Гагарина во время своего выступления рассказала новосибирцам, что не выспалась перед концертом. Однако настрой фанатов зарядил ее энергией.

Напомним, что Сиб.фм собрал фоторепортаж с выступления певицы. Все яркие моменты во время концерта можно посмотреть здесь.