Подозреваемый в избиении до смерти женщины в Новосибирске боец ЧВК «Вагнер» подписал контракт

В Новосибирске сын убитой заявил, что бывший боец ЧВК «Вагнер» может избежать наказание.

Бывший боец ЧВК «Вагнер» Михаил Т.,который подозревается в избиении женщины до смерти, может избежать наказание за преступление. Об этом сообщил сын погибшей.

Собеседник заявил, что он уже подписал контракт и проходит медкомиссию. Однако где он сейчас находится, неизвестно.

Напомним, бывший боец ЧВК «Вагнер» 1 октября снимал на камеру избиение Елены П., которая пришла в гости к знакомой, где находился и Михаил.

Между мужчиной и женщиной возник конфликт. После жестокого избиения Михаил вытащил Елену на улицу и оставил умирать, однако его быстро задержали.

Елена умерла ночью 7 октября. Всё это время она находилась в коме.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Подозреваемого задержали и отправили в СИЗО. Председатель ведомства Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту преступления.

Со слов сына Елены, Михаил ранее отбывал срок. Собеседник утверждает, что он уехал из колонии в зону СВО и в дальнейшем был помилован.

В соцсетях Михаил публиковал фотографии в военной форме и с медалями ЧВК «Вагнер».



Для справки. В марте 2024 года был подписал закон, уточняющий механизм освобождения от уголовного наказания для участников специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.