Стало известно о состоянии пострадавших новосибирцев от камнепада на Алтае

Тургруппа попала под камнепад на Алтае.

В пресс-службе министерства здравоохранения Республики Алтай сообщили, что всем пострадавшим во время туристического похода, в котором группа попала под камнепад, была оказана медицинская помощь.

“На сегодня в лечебных учреждениях республики никого из пострадавших нет. Из пострадавших парней, один выписан. Второй — написан отказ от госпитализации, окончательное лечение будет проходить по месту жительства”, — уточнило министерство.

Напомним, что 14 октября 2024 года в Улаганском районе Республики Алтай туристическая группа попала под камнепада, в результате чего погибла 18-летняя студентка одного из вузов Новосибирска. Стала также известна личность организатора похода. Сейчас следственный комитет занимается расследованием дела.