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вчера 22:40
общество

В Новосибирске отдельный этаж будет у центра амбулаторной онкопомощи

Фото: Pexels.com

В Новосибирской области на расширение центра амбулаторной онкопомощи (ЦАОП) выделят 80 миллионов рублей из бюджета региона.

Для центра будет выделен отдельный этаж в соседнем корпусе Новосибирской областной клинической больницы. Об этом сообщили в правительстве области.

Главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов уточнил, что на новом этаже разместят эндоскопическое оборудование, процедурные кабинеты и перевязочные. Также будет выполняться биопсия.

ЦАОП работает с 2023 года и принимает до 306 тысяч человек. В областном правительстве отметили, что этот центр является крупнейшим в регионе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском историк вырастил тыкву размером с пещеру.

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Игорь Кириченко
Журналист

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