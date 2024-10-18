Родители не отходили от гроба. Под Новосибирском повезли кремировать студентку, погибшую при камнепаде на Алтае

18 октября в Бердске прошла церемония прощания с 18-летней Маргаритой Шмойловой, которая трагически погибла на Алтае во время камнепада, передает корреспондент Сиб.фм.

Церемония началась в 12:00. К этому времени возле прощального зала уже собралась большая толпа людей.

Как рассказала близкая семьи погибшей корреспонденту Сиб.фм, проститься с Маргаритой пришли друзья, одноклассники из первой и второй школ, где училась сибирячка, ее первая классная руководительница, одногруппники и однокурсники, родные и знакомые семьи.

В прощальном зале стоял белоснежный открытый гроб, в котором лежала погибшая. На протяжении церемонии родители не отходили от тела дочери.



Мать погибшей старалась не плакать, к ней подходили люди, чтобы выразить свои соболезнования и поддержать. Некоторые даже стали рассказывать женщине истории, связанные с Маргаритой. Рядом с гробом было более пяти медалей, которыми была награждена девочка.





«Она была очень целеустремленной, доброй и отзывчивой, какое-то время увлекалась танцами. Вот как так, ей было всего 18 лет», — негодует женщина.



После отпевания, во время которого родители погибшей не отходили друг от друга, к зданию подъехала машина, чтобы забрать тело.

«Родители решили, что девочку будут кремировать. Маргарита сразу поедет в Академгородок», – уточнила сибирячка, еле сдерживая слезы.

Проводить Маргариту Шмойлову в последний путь пришли более 50 человек. Они принесли цветы и не могли сдержать слез на протяжении всего мероприятия.

18-летняя студентка погибла 14 октября. Она находилась в составе туристической группы, которая столкнулась с обвалом камней в районе устья реки Кысхыштубег в Улаганском районе.



Трагедия развернулась, когда группа из 12 человек, состоящая в основном из студентов НГУ и других учебных заведений, только начала свой маршрут. Туристы зарегистрировали свой поход в МЧС и выдвинулись 13 октября. Поход был запланирован на период с 13 по 20 октября, и участники должны были добраться до Алтая на собственных автомобилях. Бюджет – 15 тысяч рублей с одного человека.



В описании похода указывалось, что для участия не требуется принадлежность к НГУ, однако необходимы хорошая физическая форма и участие в тренировках. Студенты вместе с наставниками планировали преодолеть маршрут от Акташа до Курая через перевал «Большая Беленькая», но смогли пройти лишь 10 километров, прежде чем попали под обвал камней. Во время него и погибла 18-летняя Маргарита, еще двое получили травмы.

Согласно данным пресс-службы МЧС России, в тот же день спасатели эвакуировали одну пострадавшую, которая получила травму головы. На следующий день на место происшествия прибыли спасатели и техника, однако плохие погодные условия затруднили эвакуацию. Спасательная операция завершилась вечером 15 октября.

«В ходе проведенной поисково-спасательной операции в республиканскую больницу с помощью санитарной авиации был доставлен один пострадавший с возможным переломом конечностей. Также один пострадавший был спущен в населенный пункт Акташ группой самих туристов. На данный момент группе туристов ничего не угрожает, они находятся в населенном пункте Акташ», – написала пресс-служба МЧС России.

Маргарита Шмойлова в этом году окончила школу с медалью «За особые успехи в учении» I степени и активно занималась спортивным туризмом. Она не раз участвовала в соревнованиях в школе и находилась в составе судейской коллегии – была судьей третьей спортивной категории.



После ее гибели межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Алтай возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека.



По данным ведомства, в настоящий момент по уголовному делу осуществляется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательственной базы.



Следственное управление контролирует ход и расследование уголовного дела.