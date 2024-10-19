В Новосибирске спустя десять лет установили личность одной из жертв маньяка Чуплинского

С помощью современных технологий и методов судебной криминалистики удалось установить личность одной из жертв новосибирского маньяка Евгения Чуплинского.

Старший следователь-криминалист Ярослав Федоров рассказал, что в 2003 году в Новосибирске пропала 20-летняя девушка. Ее расчленённое тело было найдено через год. Уголовное дело закрыли, оставив часть останков для дальнейших исследований. Об этом пишет «Горсайт».

Только в 2023 году, благодаря улучшенным методам выделения ДНК, удалось провести анализ, который подтвердил родственную связь с родителями. Федоров отметил, что новые технологии позволяют выделять до 22 аллелей, что обеспечивает стопроцентную уверенность в результатах.

Теперь тесты ДНК позволяют установить личность человека всего за сутки. Несмотря на достижения, следователь подчеркнул, что главным источником информации для расследования остаётся человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске слепая пенсионерка выбралась из колодца и начала жизнь заново.