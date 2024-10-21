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вчера 23:40
общество

В Новосибирске к шести годам колонии приговорили мужчину, который пытался убить вилами знакомого

Фото: прокуратура Новосибирской области

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор 54-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошёл в ноябре 2023 года, когда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вступил в конфликт со знакомым. В ходе ссоры он распылил в лицо потерпевшему содержимое перцового баллона, после чего начал наносить удары руками и ногами, а также использовал лопату.

Чтобы убить знакомого он подыскал вилы и продолжил наносить удары потерпевшему, в том числе в голову. Смерть потерпевшего не наступила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Суд признал действия мужчины особо опасными и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске полиция проверяет драку двух игроков ФК «Сибирь».

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Игорь Кириченко
Журналист

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