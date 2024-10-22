Более половины сибиряков считают высокий процент по вкладам возможностью обогнать инфляцию

Согласно результатам опроса* ВТБ, 54% россиян полагают, что ставки по вкладам еще вырастут до конца года. Столько же опрошенных согласны с тем, что высокие ставки по вкладам могут не только сохранить сбережения, но и обогнать инфляцию.

Более половины (56%) участников опроса в 2024 году открыли вклады в банках, где раньше не держали сбережений. При этом треть россиян доверяют свои сбережения одному банку, 43% хранят сбережения в 2-3 банках, у 5% респондентов средств распределены по 4 и более организациям. Каждый пятый опрошенный не имеет сбережений в банках вовсе.

Наиболее «бережливыми» оказались жители Северо-Западного федерального округа (здесь вклады или накопительные счета есть у 93% опрошенных). Меньше всего вкладов или счетов открыто у жителей ДФО – 29% опрошенных на Дальнем Востоке сбережения в банках не хранят. Среди жителей Сибири 80% имеют сбережения на банковских счетах.

Распределяют средства на вкладах по разным банкам в поисках выгодных условий и ставок 70% респондентов. Пользуются программами лояльности в разных банках 45% россиян. Пользуются возможностью перевода средств себе по СБП без комиссии при распределении накоплений по банкам 39% участников опроса. Каждый третий сказал, что распределяет средства по нескольким финансовым организациям, чтобы не превышать сумму застрахованного вклада.

При выборе банка для размещения своих накоплений россияне руководствуются условиями самого вклада и надежностью банка – об этом заявили 70% и 62% участников опроса. Среди других факторов – удобство дистанционных услуг (43%), величина и стабильностью банка (36%), близость банка к дому или офису (15%).

Главным определяющим параметром вклада 68% участников опроса назвали выгодную процентную ставку. Обращает больше всего внимания на срок вклада 41% россиян, по 36% – на условия досрочного снятия средств и возможность открытия вклада в онлайн-формате. Каждый третий опрошенный назвал в качестве важного критерия способ выплаты процентов, 28% – возможность пополнения дополнительными средствами.

Каждый второй участник опроса (54%) полагает, что до конца года ставки по вкладам могут еще вырасти. Четверть респондентов (23%) считает, что ставки останутся на прежнем уровне, а 7% предполагают их снижение. При этом более половины опрошенных считают высокий процент по вкладам эффективным способом сберечь накопления и догнать инфляцию. Треть респондентов не согласны с этим утверждением. При этом наиболее позитивны в своих оценках жители Центрального (63%), Приволжского (57%), Северо-Кавказского и Сибирского (по 56%) федерального округов, а меньше всего на высокие ставки надеются на Дальнем Востоке (36%).

*Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.