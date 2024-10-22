Черная пятница 2024 в Новосибирске. Где искать лучшие скидки?

Ноябрь — это время, когда шопинг становится особенно привлекательным. В конце осени по всему миру стартует «Черная пятница» — масштабная акция, в рамках которой магазины предлагают товары по сниженным ценам. В Новосибирске в 2024 году «Черная пятница» охватит как традиционные, так и онлайн-магазины. Покупатели смогут воспользоваться значительными скидками на широкий ассортимент товаров — от продуктов питания до недвижимости

Когда пройдет Черная пятница в России в 2024 году?

В этом году акция начнется 29 ноября и продлится несколько дней. Однако некоторые ритейлеры могут объявить распродажу в другие даты, поэтому рекомендуется заранее ознакомиться с условиями в интересующих вас магазинах.

Стоит отметить, что некоторые торговцы могут использовать название «чернопятничные» для своих распродаж, хотя это не всегда связано с международной акцией. Чтобы не пропустить выгодные предложения, ориентируйтесь на общепринятые даты распродаж.

Где искать лучшие скидки?

Скидки в рамках «Черной пятницы» предложат как офлайн, так и онлайн-магазины. В первом случае вам придется самостоятельно отправиться в торговые центры, а во втором — воспользоваться сайтами-агрегаторами, где собраны все предложения интернет-магазинов.

Полезные советы для шопинга

Чтобы избежать ненужных трат и сохранить финансовую стабильность во время распродаж, следуйте рекомендациям:

1. Составьте список покупок. Это поможет избежать импульсивных покупок и сосредоточиться на необходимых товарах.

2. Планируйте заранее. Создайте список желаемых товаров за несколько месяцев до акции и следите за изменениями цен, чтобы не попасться на уловки продавцов.

3. Узнайте условия доставки. Перед покупкой ознакомьтесь с правилами доставки в интернет-магазинах, чтобы избежать неожиданных расходов.

4. Будьте внимательны. Проверяйте качество товаров перед покупкой, чтобы не приобрести бракованный продукт.

5. Используйте карты с кэшбеком. Оформление дебетовой или кредитной карты с кэшбеком позволит вернуть часть потраченных средств.

6. Покупайте в начале акции. Самые интересные товары часто раскупаются в первые часы распродажи, поэтому не откладывайте покупки на последний день.