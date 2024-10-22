Группа «ВИС» опровергла увеличение финансирования четвертого моста в Новосибирске

В Новосибирске не будет увеличено финансирование четвертого моста.

Компания ГК «ВИС» уточнила информацию о финансировании строительства четвертого моста в Новосибирске, подчеркнув, что 1,2 млрд рублей, о которых сообщали СМИ, — это не новые средства, а часть уже утвержденного бюджета. Эти средства должны были быть перечислены по концессионному соглашению еще год назад. Об этом сообщил портал Infopro54 со ссылкой на пресс-службу ГК «ВИС».

Также компания отметила, что Министерство транспорта Новосибирской области не выполнило обязательства по финансированию моста в 2022-2023 годах. В начале 2024 года были переведены 727,32 млн рублей в феврале и 460 млн рублей в мае, однако задолженность составляет 5,2 млрд рублей, что и стало причиной задержек в строительстве.

Напомним, что подрядчик пообещал открыть досрочно все полосы Октябрьского моста в Новосибирске