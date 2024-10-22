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общество

Компания «Завод вулкан» переносит мощности в Северск из Новосибирска

Фото: Pexels.com

ООО «Завод вулкан», производитель резинотехнических изделий (РТИ), намерен перенести свои мощности из Новосибирска в Северск, Томская область.

В конце сентября компания получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Северск».

По словам владельца компании Оксаны Теущаковой, инвестиции в проект составят около 10 млн рублей. На новой площадке компания планирует запустить дополнительные производственные линии и наладить выпуск новой продукции.

ООО «Завод Вулкан» было зарегистрировано в 2000 году в Томской области. Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем компании является Оксана Теущакова. По итогам 2023 года выручка предприятия составила 25 млн рублей, а прибыль — 3,4 млн рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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