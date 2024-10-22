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спорт

Новосибирский ХК “Сибирь” проиграл челябинскому “Трактору”

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров

Челябинский "Трактор" одержал седьмую подряд победу над новосибирской "Сибирью".

Вчера, 21 октября 2024 года, состоялась игра между хоккейной командой из Новосибирска и Челябинска.

По результатам матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги “Трактор” обыграл “Сибирь” со счетом 5:4.

Известно, что эта победа стала седьмой подряд для "Трактора" в выездных встречах против "Сибири".

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске состоялась игра ХК «Сибирь» и команды «Северсталь». Фоторепортаж

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Валерия Митрохина
Журналист

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