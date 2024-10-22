Опубликован список худших игроков новосибирского ХК «Сибирь» в сезоне 2024/2025

Издание «АиФ-Новосибирск» составило антирейтинг игроков хоккейного клуба «Сибирь» на основе статистики регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025.

На первом месте в списке менее успешных хоккеистов находится Ярослав Беляков. Он провел 6 игр, не забросил ни одной шайбы, не сделал передач и не набрал очков. Среднее время, проведенное на площадке, составляет 1:51. У хоккеиста отсутствуют блокированные броски и силовые приемы.

Среди защитников наименее результативным стал Тимур Ахияров. Он сыграл в 16 матчах, также не забросив ни одной шайбы, не сделав передач и очков. В его статистике 13 бросков по воротам, 50 блокированных бросков и 10 силовых приемов, а среднее время на льду составляет 18:35.

Егор Аланов провел 14 игр и набрал всего 2 очка. У него 0 заброшенных шайб и передач, штрафное время составляет 4 минуты. За время игр хоккеист выполнил 16 бросков по воротам, а среднее время, проведенное на площадке, составляет 19:32. Он также блокировал 22 броска.

Федор Гордеев, сыгравший 14 матчей, также не показывает высоких результатов. У него 3 очка, нет заброшенных шайб, но есть 3 передачи. Время, проведенное на площадке – 20:18.

Среди нападающих наименьшую результативность демонстрирует Иван Климович. Он провел 7 игр, набрав лишь 1 очко, без заброшенных шайб и с одной передачей. Среднее время на площадке у игрока составляет 7:12.