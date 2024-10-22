По вине водителя BMW X5 в ДТП в Новосибирске пострадал трехмесячный мальчик

В Новосибирске произошла авария, где пострадал ребенок.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирска, днем 21 октября 2024 года по адресу улица Троллейная 28-летний водитель на БМВ Х5 без номеров ехал со стороны Пархоменко в сторону Титова и в момент обгона врезался во встречную машину «Тойота Эстима», где находился трехмесячный ребенок, который пострадал.

В результате ребенка госпитализировали в больницу, а по факту ДТП возбудили уголовное дело.

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