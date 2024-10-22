82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
22 октября, 10:47
пробки
4/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 96.09 | eur 104.4
82.99% -1.1
сегодня
22 октября, 10:47
пробки
4/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 96.09 | eur 104.4
сегодня 09:31
проиcшествия

По вине водителя BMW X5 в ДТП в Новосибирске пострадал трехмесячный мальчик

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В Новосибирске произошла авария, где пострадал ребенок.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирска, днем 21 октября 2024 года по адресу улица Троллейная 28-летний водитель на БМВ Х5 без номеров ехал со стороны Пархоменко в сторону Титова и в момент обгона врезался во встречную машину «Тойота Эстима», где находился трехмесячный ребенок, который пострадал.

В результате ребенка госпитализировали в больницу, а по факту ДТП возбудили уголовное дело.

Ранее Сиб.фм писал, что стало известно состояние полузащитника ФК «Сибирь», которому сломали челюсть

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в