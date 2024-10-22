«Россия – мой дом». Студент из Египта вернулся в Томск после 3 лет разлуки

Творческая команда холдинга «Сиб.фм Group Томск» продолжает проект «Зачет для иностранца». Героем нового ролика стал студент из Египта Абдулла Абдельазиз.

Медиапроект «Зачёт для иностранца» — это познавательное шоу-интервью об иностранцах, которые приехали в Россию, чтобы получить высшее образование.

Команда проекта встретилась с десятью иностранными студентами, которые живут и учатся в Томске, устроив им зачёт на знание российской культуры и узнала много нового о жизни в других странах. Иностранные студенты рассказали о национальной кухне, нравах людей и обычаях на своей родине. А также иностранцы поделились, как проходила их адаптация в России и чем удивил их Томск, который по праву называют студенческой столицей нашей страны.

27 –летний Абдулла Абдельазиз приехал в Томск из Египта. Парень учится в магистратуре ТПУ, изучает ядерную энергетику. В России оказался по программе международного сотрудничества вузов.

«В начале я поступил в ТПУ по программе сотрудничества между египетско-российскими университетами (ERU) и Томским политехническим университетом (ТПУ). Эта программа предполагала 3 года обучения в ERU, затем 2,5 года в ТПУ», — пояснил Абдулла.

Как и многих приезжих из жарких стран, Абдуллу очень удивил снег и сугробы в России. Однако еще больше студента-иностранца поразило лето – жару +30 в Сибири он никак не ожидал.

Студент из Египта окончил вуз 2020 году и получил сразу 2 диплома — бакалавра и специалиста. Затем Абдулла вернулся в Египет, но на родине понял, что тоскует по России, и здесь у него есть перспективы.В 2023 году парень решил вернуться в Томск, чтобы снова учиться в томском вузе, но уже в магистратуре.

«ТПУ — один из лучших университетов в России в области ядерной и тепловой энергетики с профессиональными преподавателями. Он известен даже за рубежом. Знания, которые дают здесь, максимально соответствуют тому, что реально происходит в этой отрасли. Кроме того, ТПУ — один из немногих университетов в мире, имеющих собственный исследовательский ядерный реактор. Теперь я один из послов «Росатома» от ТПУ», — отметил студент из Египта.

Кроме учебы, Абдулла увлекается спортом – любит футбол и занятия в тренажерном зале. Также ему нравится фотографировать, работать в Photoshop и заниматься видеомонтажом. А еще Абдулла, кроме русского, изучает другие языки – испанский и английский. Но свое будущее студент из Египта связывает с Россией.

«Если у меня будет возможность остаться в России, я буду рад. На самом деле, я считаю, что Россия — это мой второй дом», — говорит Абдулла.

В рамках нашего «зачёта для иностранца» студент из Египта попытался объяснить, как понимает популярные выражения в России и рассказал, есть ли подобные обороты в его стране. А еще Абдулла рассказал, что больше всего удивило его в России.