Студент из Эквадора рассказал, как научился говорить по-русски в Томске

Творческая команда холдинга Сиб.фм Group Томск продолжает проект «Зачет для иностранца». Его новым героем стал Стефано Паредес из Эквадора, студент Томского государственного университета (ТГУ).

Стартовавший в сентябре 2024 года проект «Зачёт для иностранца» представляет уникальную возможность узнать о жизни студентов из других стран в России, их адаптации в нашей стране и культурных различиях. Каждый новый выпуск включает интервью с иностранными студентами, которые делятся своими историями, впечатлениями о стране и университете, а также тем, как понять загадочную русскую душу. Кроме того, в рамках проекта иностранцы попытались объяснить популярные в России выражения и рассказали, есть ли подобные обороты на их родине.

Героем нового выпуска стал Стефано Паредес, который перебрался в Томск из жаркого Эквадора. Впервые уроженец Эквадора приехал в Томск 5 лет назад и сразу из тёплого латиноамериканского климата окунулся в настоящую сибирскую зиму.

«Это был настоящий шок, ведь раньше я вообще не видел и не ощущал таких морозов. Зимой здесь очень холодно, но очень красиво.Я никогда не думал, что снег может настолько завораживать. Он такой пушистый, нравится, как он искрится на свету»,- говорит Стефано.

Студент из Эквадора учится в старейшем за Уралом вузе России – национальном исследовательском Томском государственном университете на специальности «Геология». По его словам, российское образование востребовано в Эквадоре. В тропической стране богатые залежи нефти, а специалистов по ее добыче — не так много. Поэтому геологоразведка — одно из перспективных направлений.

У России хорошие достижения и разработки в геологоразведке и нефтедобыче. Поэтому даже непростая обстановка на международной арене не снизила интереса к российским вузам, где готовят квалифицированных специалистов.

Главной сложностью в России для Стефано был языковой барьер — русский язык в Томске студент из Эквадора учил с нуля. Освоить великий и могучий помогли не только подготовительные курсы, но и живое общение.

В свободное от учёбы время Стефано преподает испанский язык и любит гулять по Томску, наслаждаясь его самобытной архитектурой.

В новом выпуске проекта студент из Эквадора рассказал о своём пребывании в Томске, о планах на будущее, а также о поэзии родного края, наполненной чувственностью, драмой и любовью.