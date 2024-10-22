Студентка из Словакии рассказала, чем удивило её общежитие в Томске

Творческая команда холдинга Сиб.фм Group Томск продолжает проект «Зачет для иностранца».

Съемочная группа проекта встретилась с десятью иностранцами, которые учатся и работают в Томске, устроив им дружеский зачёт на знание российской культуры. Кроме того, студенты рассказали, как проходила их адаптация в России в целом и Томске, в частности.

Героями проекта ранее стали жизнерадостный Саймон Франсишку из жаркой Анголы и студент из Сирии Ахмад Ламак, который покорил команду проекта, исполнив песню для своей девушки на русском языке. В новом выпуске мы познакомимся с Натальей из Словакии.

Наталья Сатурыова приехала в Томск два года назад и сейчас учится на первом курсе ТПУ. Отправиться учиться и жить в Россию для нее было смелым решением, поскольку она понимала, что на новом месте придется преодолевать трудности: языковой барьер, другая культура и главное –рядом нет близких родственников, которые помогут в трудную минуту. Однако сегодня девушка ни о чем не жалеет.

«Обучение за рубежом дает студенту свои плюсы: становишься более самостоятельным и ответственным, узнаешь новую культуру, совершенствуешь уровень русского языка и получаешь знания высшего уровня по своей специальности», – уверена Наталья.

Кроме учебы девушка занимается плаванием и любит рисовать, активно участвует в жизни вуза. В этом году Наталья принимала участие в лингвофестивале «Дружба народов», где студенты представили песни и стихи на изучаемых языках, а также танцевальные и театральные постановки, которые отражали культурные особенности различных народов. Студентка из Словакии победила в номинации «Самый креативный номер». Постановка Натальи «Чешские туристы в словацких горах» покорила жюри и зрителей.

Как отметила Наталья, условия для студентов в России порой даже более привлекательные, чем в Европе. Так, девушка сильно удивилась стоимостью проживания в студенческом общежитии в Томске – на ее родине коммунальные услуги стоят намного дороже.

В рамках проекта «Зачет для иностранца» Наталья рассказала, чем похожи русская и словацкая кухни, какие пироги пекут на ее родине, и попыталась объяснить смысл популярных в России выражений.