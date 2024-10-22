Убийство собаки и мигранты с лопатами: главные новости Новосибирска за 22 октября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за вторник, 22 октября.

Новосибирская авиакомпания «Сибирь» отсудила у предприятия «Аэропорты Чукотки» 6 230 097 рублей из-за столкновения с чайкой. Об этом корреспонденту Сиб.фм стало известно из решения Арбитражного суда Новосибирской области. Инцидент произошёл в Анадырском аэропорту 13 сентября 2023 года.

Во вторник, 22 октября, в социальных сетях появились сообщения о драке в микрорайоне Горском. Группа иностранных дорожных рабочих напала на двух местных мужчин. Очевидцы сообщили, что несколько работников использовали ломы и лопаты.

В посёлке Линево Новосибирской области нашли мёртвую и расчленённую лайку. Об этом рассказали местные жители. Инцидент произошёл поздно вечером 21 октября.

Ленинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения четверым подросткам, обвиняемым в нападении на курьера. По версии следствия, 20 октября несовершеннолетние, надев маски, напали на курьера у подъезда дома на Горском жилмассиве, нанеся ему ножевые ранения и похитив телефон. Трое из подозреваемых — школьники, один — студент колледжа.