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вчера 23:50
общество

Убийство собаки и мигранты с лопатами: главные новости Новосибирска за 22 октября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за вторник, 22 октября.

Новосибирская авиакомпания «Сибирь» отсудила у предприятия «Аэропорты Чукотки» 6 230 097 рублей из-за столкновения с чайкой. Об этом корреспонденту Сиб.фм стало известно из решения Арбитражного суда Новосибирской области. Инцидент произошёл в Анадырском аэропорту 13 сентября 2023 года.

Фото Убийство собаки и мигранты с лопатами: главные новости Новосибирска за 22 октября 2

Во вторник, 22 октября, в социальных сетях появились сообщения о драке в микрорайоне Горском. Группа иностранных дорожных рабочих напала на двух местных мужчин. Очевидцы сообщили, что несколько работников использовали ломы и лопаты.

Фото Убийство собаки и мигранты с лопатами: главные новости Новосибирска за 22 октября 3

В посёлке Линево Новосибирской области нашли мёртвую и расчленённую лайку. Об этом рассказали местные жители. Инцидент произошёл поздно вечером 21 октября.

Фото Убийство собаки и мигранты с лопатами: главные новости Новосибирска за 22 октября 4

Ленинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения четверым подросткам, обвиняемым в нападении на курьера. По версии следствия, 20 октября несовершеннолетние, надев маски, напали на курьера у подъезда дома на Горском жилмассиве, нанеся ему ножевые ранения и похитив телефон. Трое из подозреваемых — школьники, один — студент колледжа.

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Игорь Кириченко
Журналист

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