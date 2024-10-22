Ученые из Новосибирска создают замену антибиотикам

Разработки ведут в молодежной лаборатории.

Молодые ученые из Новосибирска ищут альтернативу антибиотикам и разрабатывают новые лекарства от воспалений в рамках молодежной лаборатории СиббиоНОЦ при поддержке регионального правительства.

Среди перспективных разработок – инновационный гель для лечения трофических язв и препараты от фиброза печени, панкреатита и травм роговицы. Исследователи работают над антимикробными средствами и новыми технологиями лечения остеопороза и ревматических заболеваний.

Препарат на основе гиалуронидазы сейчас проходит доклинические испытания, а гель с пептидомиметиком КАМП-1 уже демонстрирует успех как альтернатива антибиотикам.