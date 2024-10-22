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общество

Ученые из Новосибирска создают замену антибиотикам

Фото: правительство Новосибирской области.

Разработки ведут в молодежной лаборатории.

Молодые ученые из Новосибирска ищут альтернативу антибиотикам и разрабатывают новые лекарства от воспалений в рамках молодежной лаборатории СиббиоНОЦ при поддержке регионального правительства.

Среди перспективных разработок – инновационный гель для лечения трофических язв и препараты от фиброза печени, панкреатита и травм роговицы. Исследователи работают над антимикробными средствами и новыми технологиями лечения остеопороза и ревматических заболеваний.

Препарат на основе гиалуронидазы сейчас проходит доклинические испытания, а гель с пептидомиметиком КАМП-1 уже демонстрирует успех как альтернатива антибиотикам.

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Игорь Кириченко
Журналист

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