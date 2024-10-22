В мэрии Новосибирска уничтожение ограничителя для фур на Хилке назвали «диверсией»

Снос ограничителя для фур на Хилке назвали «диверсией».

В Хилокском жилмассиве Новосибирска был снесен ограничитель для грузовиков на улице Малыгина. Малотоннажный грузовик врезался в конструкцию 20 октября, оставив ограничитель полностью разрушенным. Об этом сообщили в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» соцсети ВКонтакте.

Знак «Движение грузовых автомобилей запрещено», установленный в конце сентября, неоднократно повреждали, но на этот раз конструкция была окончательно сбита. Причем водитель не пытался скрыться с места происшествия.

Ситуацию обсудили на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области, где глава дептранса Иосиф Кодалаев сообщил, что личность владельца машины установлена и к расследованию уже подключили правоохранительные органы.

Напомним, что «ВИС» обвинила Минтранс Новосибирской области в нарушении концессии