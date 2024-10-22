«ВИС» обвинила Минтранс Новосибирской области в нарушении концессии

Минтранс региона взыскал шесть миллионов рублей неустойки с подрядчика четвёртого моста.

Как сообщает портал «Прецедент», арбитражный суд Новосибирской области вынес решение взыскать с застройщика четвёртого моста через Обь – ООО «Седьмая концессионная компания» шесть миллионов рублей в пользу министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно договору, компания должна была предоставить банковскую гарантию в один миллиард рублей, но срок действия предыдущей гарантии истёк в январе 2024 года.

Минтранс Новосибирской области потребовал предоставить новый документ, однако застройщик этого не сделал, сославшись на отказ «Газпромбанка». Суд постановил, что подрядчик мог обратиться в другие банки, но доказательств таких попыток не представил.

Напомним, что группа «ВИС» опровергла увеличение финансирования четвертого моста в Новосибирске