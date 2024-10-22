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общество

В Новосибирске начали массово менять остановочные павильоны

Фото: 2ГИС

Новые остановочные павильоны скоро появятся в Новосибирске.

В ходе оперативного совещания руководитель Дептранса Новосибирской области Иосиф Кодалаев сообщил, что на остановках города в скором времени появится более сотни новых павильонов.

Известно, что уже до конца 2024 года планируется смонтировать 272 новых павильона.

Также в рамках пилотного проекта запланирована и реконструкция одной конечной остановочной площадки в районе Станиславского жилмассива.

Напомним, что на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар будут обновлены дорожные иконы

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Валерия Митрохина
Журналист

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