В Новосибирске начали массово менять остановочные павильоны

Новые остановочные павильоны скоро появятся в Новосибирске.

В ходе оперативного совещания руководитель Дептранса Новосибирской области Иосиф Кодалаев сообщил, что на остановках города в скором времени появится более сотни новых павильонов.

Известно, что уже до конца 2024 года планируется смонтировать 272 новых павильона.

Также в рамках пилотного проекта запланирована и реконструкция одной конечной остановочной площадки в районе Станиславского жилмассива.

Напомним, что на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар будут обновлены дорожные иконы