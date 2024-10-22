В Новосибирске платеж по ипотеке втрое превысил стоимость аренды

По данным независимого аналитика Сергея Николаева, ипотечные платежи за двухкомнатную квартиру в Новосибирске составят 101 тысячу рублей в месяц на срок 25 лет.

Это делает аренду квартир более привлекательной для многих местных жителей, поскольку средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в городе составляет 39,9 тысячи рублей.

Стоимость такой квартиры составляет 7,5 миллиона рублей, что требует первоначального взноса от 2,55 миллиона рублей. При ставке 23% за 25 лет общая сумма выплат достигает 100,9 тысяч рублей в месяц.

Николаев отметил, что аренда двушки сейчас дороже ипотечного платежа в 2,56 раза, что обусловлено ростом арендной ставки до 17,5% в третьем квартале этого года. С начала действия льготной ипотеки в апреле 2020 года аренда однокомнатных квартир подорожала в 2,34 раза, двухкомнатных — в 2,05 раза, а трехкомнатных — в 1,92 раза, в среднем по рынку цена выросла в 2,1 раза.