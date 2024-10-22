В Новосибирске продлят троллейбус №22 до Цветущей Плющихи

До Цветущей Плющихи продлят маршрут троллейбуса №22 в Новосибирске.

Как сообщает портал “Новосибирские новости” со ссылкой на заместителя начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаила Никулина, с 1 ноября 2024 года в городе продлят маршрут троллейбуса №22.

Уточняется, что конечной остановкой маршрута станет "Цветущая Плющиха".

Таким образом, протяженность маршрута “Цветущая Плющиха – улица Учительская” составит 31,3 километр.

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