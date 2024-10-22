В Новосибирске собираются установить модуль для отдыха водителей

В Новосибирске запущен пилотный проект по улучшению условий труда водителей общественного транспорта.

На улице Станиславского на одной из конечных остановок установлен специальный модуль отдыха. Как сообщил глава транспортного департамента Иосиф Кодалаев, модуль включает санузел, комнату отдыха и помещение для приёма пищи.

Городская администрация планирует оценить эффективность модуля и решить вопрос о дальнейшем распространении инициативы.

Ранее обсуждались установки биотуалетов и контейнеров, а также привлечение частного бизнеса для организации точек общепита.