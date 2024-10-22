82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
22 октября, 22:03
пробки
2/10
погода
+0.6°C
курсы валют
usd 96.59 | eur 104.8
82.99% -1.1
сегодня
22 октября, 22:03
пробки
2/10
погода
+0.6°C
курсы валют
usd 96.59 | eur 104.8
сегодня 21:40
общество

В Новосибирске собираются установить модуль для отдыха водителей

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

В Новосибирске запущен пилотный проект по улучшению условий труда водителей общественного транспорта.

На улице Станиславского на одной из конечных остановок установлен специальный модуль отдыха. Как сообщил глава транспортного департамента Иосиф Кодалаев, модуль включает санузел, комнату отдыха и помещение для приёма пищи.

Городская администрация планирует оценить эффективность модуля и решить вопрос о дальнейшем распространении инициативы.

Ранее обсуждались установки биотуалетов и контейнеров, а также привлечение частного бизнеса для организации точек общепита.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в