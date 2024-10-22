В Новосибирске сотрудницу Дворца культуры вернули к работе после суда

По решению суда сотрудницу Дворца культуры в Новосибирске вернули к работе.

По информации судебного департамента в Новосибирске, сибирячка проработала во Дворце культуры на должности хормейстера 14 лет. Однако в прошлом году ее неожиданно уволили, а на ее место назначили новую сотрудницу на полную ставку без объяснения причин.

В результате хормейстер обратилась в суд за помощью и увольнение признали недействительным, а ее вернули на прежнее место работы. Также женщине выплатили 220 000 рублей как зарплату за время увольнения.

Напомним, что в Новосибирске житель Читы пытался взять автокредит с поддельным паспортом