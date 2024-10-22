В Новосибирске завершено обновление зелёных насаждений на улице Первомайской

Во вторник, 22 октября, в Новосибирске завершены работы по обновлению зелёных насаждений на улице Первомайской. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Специалисты Горзеленхоза восстановили ряды тополей и яблоневую аллею на участке от улицы Героев Революции до улицы Аксёнова. Яблони, высаженные на данной территории, были выращены в питомнике Искитима. Они отличаются различной величиной и окраской цветов, плодов и листьев. Это сорт яблони — ягодная или сибирская (Malus baccata (L.) Borkh) — является одним из самых морозостойких и произрастает в диком виде в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, а также в Монголии, Китае и Корее.

Тополя, которые были высажены на улице, привезены из питомника под Новосибирском. Сорт «Советский пирамидальный» (Populus x sowetica "Pyramidalis") был получен академиком Яблоковым в 1937 году в результате скрещивания тополя белого и тополя Болле.

По словам специалистов, на улице Первомайской высадили мужской клон тополя, что позволит избежать проблем с пухом в летний период.