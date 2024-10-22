В Новосибирской области живодёр жестоко убил и расчленил собаку

Одной собаке удалось выжить.

В посёлке Линево Новосибирской области нашли мёртвую и расчленённую лайку. Об этом рассказали местные жители.

Инцидент произошёл поздно вечером 21 октября.

«У меня сегодня жестоко убили белую лайку, которую я кормлю на теплицах. Открыли вольер и зарезали, сняли скальп и отрезали голову, а вторую собаку не добили, только разрезали шею очень глубоко. Наши ветврачи зашили, но прогнозы неутешительные. Я съездила, написала заявление в полицию, сказали, что будут разбираться. Сейчас собаку в вольер помещать страшно — добьют, что делать, ума не приложу», — написала женщина в группе во «ВКонтакте» «Подслушано в Линево».

Девушка сегодня добавила, что кабелю удалось выжить. Сейчас она ищет тех, кто сможет взять его на передержку и оплатить реабилитацию.

Убийцы пока не найдены. Жители изучают записи с камер видеонаблюдения и надеются, что правоохранители возбудят уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.