Уроки казахского: где течет «ценная» река и что общего у Арала с Уралом

Какие предания хранят тюркоязычные названия сибирских сел, городов и рек? Отправляемся в старинный казахский аул, чтобы узнать, почему Каргат назвали Каргатом, что общего у казахов с казаками, а еще — чтобы своими глазами увидеть обычаи, которые здесь бережно хранят до сих пор, и отведать традиционные казахские блюда.

С древнейших времен на территории Сибири проживает множество разных народов, у каждого из которых-своя история, традиции, богатая самобытная культура. Русские начали активно переселяться в Сибирь в XVII веке. Но на сибирских просторах места хватало всем. Наши предки смогли выстроить такие отношения с коренными народами, которые не только не препятствовали сохранению национальной самобытности каждого, но и взаимно обогащали разные культуры. Сегодня в России проживают представителиболее 190народов, и более 180 из этих народовесть на территории Новосибирской области.

«Мы всегда считали себя аборигенами»

Казахов у нас часто ассоциируют с Казахстаном, не подозревая, что этот тюркоязычный народ – один из коренных народов, который проживает на территории Новосибирской области уже несколько столетий.

Сегодня казахи в регионе — шестой по численности народ, после русских — около 11 тысяч человек, из них сельских жителей — больше половины. Документы, найденные в архивах, свидетельствуют о том, что еще в ХХ веке в Новосибирской области было 80 казахских аулов, и многие из них возникли еще до революции. Сейчас их осталось 3, все – в Карасукском районе, неподалеку от границы с Казахстаном.

Итак, едем на самый юг региона, в аул Нижнебаяновский. Через два года ему будет 200 лет. Но это по документам. А вот местное предание говорит о том, что поселения на этих территориях существовали, возможно, и ранее 1826 года. «Мы всегда считали себя аборигенами», — говорят здесь.

Интересно, что до Октябрьской революции и даже до 1925 года казахов называли киргизами. Эта путаница случилась по вине журналистов, живших 290 лет назад. Сотрудник «Санкт-Петербургских ведомостей» – главного официального рупора Российской империи, готовя статью о казахах, в спешке неверно интерпретировал информацию исследователя Сибири, и в газете появились строки о том, что казахи произошли от енисейских киргизов. С этого времени чиновники во всех официальных документах стали именовать казахов киргизами.

Занимательная география, или о чем рассказали тюркские названия

Ярким солнечным утром, успев по пути налюбоваться пронизанным вольным духом степей пейзажем и стайкой плывущих по озерной синеве лебедей, въезжаем в Нижнебаяновский. Большинство жителей здесь – казахи, лишь в нескольких домах – русские.

Хотя с первого взгляда на малолюдную в этот час улицу, и не поймешь, что это казахский аул. Сменив кочевой образ жизни на оседлый, казахи стали жить в домах.

И лишь, подъезжая к местной школе и заметив на фасаде написанные по-русски и по-казахски слова, начинаешь проникаться этим удивительным национальным колоритом.

Кстати, традиционное жилище казахов и киргизов – юрта – в 2014 году вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и была признана символом семьи.

Во дворе одного из домов буквально в нескольких десятках метров от школы уже вовсю хлопочут у старинной печи хозяева в ярких национальных костюмах – готовят специально к нашему приезду традиционное казахское угощение – бешбармак. Звучит казахская речь. И с самых первых минут мы проникаемся этой удивительной атмосферой гостеприимства, которым так славится казахский народ.

Пообщавшись с хозяевами, спешим в школу – сердце аула. Пока готовятся казахские деликатесы, мы успеваем узнать любопытные факты из истории этих мест и услышать старинные предания, которые передаются здесь из поколения в поколение.

Беймбет Хаиров – преподаватель технологии нижнебаяновской школы, в свое время всерьез увлекся краеведением, стал опрашивать старожилов, старейшин – об истории этих мест. Создал подробную карту окрестных территорий, с объяснением народных названий пастбищ, охотничьих угодий и других мест – для непосвященных путешественников.

«Однажды, во время беседы, мой товарищ упомянул, что пойдет охотиться на Ши-Суат. На мое удивление, второй собеседник не знал, где находится эта местность. Именно этот момент побудил меня на создание проекта «Исторические названия нашей местности», — рассказывает Беймбет Ашокович.

Своим увлечением он сумел заразить не только своих учеников, вместе с которыми продолжил собирать материал по топонимике, но и других жителей аула. И к 80-летию Новосибирской области издали книгу о родном ауле. Писали ее всем селом.

Как рассказал Беймбет Хаиров, существует легенда и о происхождения названия аула Нижнебаяновский. По этой легенде, названия Верхняя и Нижняя Баяновка произошли от имени жившего здесь человека. Когда он был в Славгородском уезде, у него спросили, откуда приехал, и он не смог ответить понятно и перевести на русский языкказахское название. Тогда спросили, как его зовут, и он назвался Баяном. И аулы решили назвать Баяновскими.

Известно, чтоназвание реки Карасук, давшей название району, переводится как «черная вода». По словам Беймбета Ашоковича, перевод этот не совсем точный. «Под словом «черная», имеется в виду «темная», таящая опасность, ибо наша река имеет резкий обрывистый берег. Местами кажется, что до берега рукой подать, но глубина доходит до 6-ти метров. Эти воды полны неожиданностей. Смысл этого перевода: «будь осторожен». Так же и в пустыне Кара-Кум песок не черный, а, в первую очередь, опасный — без определенной подготовки — без верблюдов,запасов воды, укрытия от палящего солнца ее не перейти», — говорит он.

А вот река Баган – полная противоположность: неглубокая, но очень извилистая, протекает по самым низким болотистым местам и сильно разливается. В самые засушливые годы ее воды давали почву для роста травы, что позволяло людям запастись кормами для скота. Река была важным источником пропитания. «Потому и назвали ее «Бага» — «цена», т.е. «Баган» — «стоимость», «ценность», «ценная» река», — продолжил краевед.

Есть в нижнебаяновском словаре тюркской топонимики названия и других известных мест. Например, название города Каргат –от слова «коргат» — защищать, т.е. река, которая защищает. Старое название г. Куйбышева Каинск произошло от слова «каен» — береза, а села Сокур – от слова «сокыр» — слепой или слепая зона.

Оказывается, и у Аральского моря с Уральскимигорами есть родство. Языковое. «Арал дословно переводится как остров. А если копнуть глубже, то арал – это то, что не совсем вписываетсяв данную местность. Вот, например, есть Аральское море. Кругом песок, и оттуда появилось море. Оно не совсем вписывается в эту местность. То же самое Урал – то, что посередине находится, середина Евразии» — рассказал Беймбет Хаиров.

Есть здесь и своя версия происхождения слова «казак», отсылающая к самому крупному эпосу киргизского народа о подвигах богатыря Манаса. Считается, что он родился и вырос у озера Манас, которое находится в Горном Алтае. И когда Манас вырос, он пошел возвращать свои земли от китайцев. Те, кто остался около Манаса, стали называться казахами, что в переводе – защитник Родины. Этноним «казак» тоже происходит от тюркского. Казак – защитник Родины.

Беймбет Ашокович не скрывает, что эти толкования -не научные а, скорее, народные.

«Но мой главный аргумент – общение с местным населением, особенно со старожилами» — говорит он. Вызвать у людей интерес, заставить задуматься о знакомых названиях местности – та задача, которую ставит перед собой Беймбет Хаиров.

Обычаи и обряды казахского народа

Казахский народ свято чтит унаследованные от предков обычаи и традиции. Как и у других народов, они сопровождают человека от рождения до конца жизни. Рассказать обо всех в одном сюжете невозможно.А вот один нам удалось даже увидеть.

На полу в просторной комнате белой дорогой расстелено тонкое полотно. Этоакжол, он так и переводится: светлый путь. В окружении родных меленькая девчушка, поддерживаемая за руку женщиной, робко шагает по нему под звуки песни, мелодия которой проникает в самую душу.

«Перерезание пут» – важный обряд. Он проводится, когда ребенок научился устойчиво стоять на ножках, чаще всего егопроводят годовалым детям.

Делаются путы в виде восьмерки и завязываются вокруг ног ребенка. Выбирается достойная женщина. К этому относятся очень серьезно, выбирают не всяких. Берут трудолюбивых, шустрых, умелых людей. Чтобы этот человек как бы поделился своей энергией, чтобы ребенок был похож на него и шел по жизни уверенно, быстро преодолевая все препятствия, которые возникнут на его пути.

В конце акжола ставят разные предметы — домбру, книгу, деньги и конфеты. Если ребеноквыбирает домбру, верят, что он будет связан с творческой деятельностью, если книгу, тосо сферой знания, если конфеты – у ребенка будет сладкая жизнь, а если деньги, то– богатая.

В конце обрядаодна из самых уважаемых и почетных гостейпроизносит бата –доброе напутствие, благословение, пожелание счастья, успеха.

Слова благословения произносятся у казахов не только в ключевые моменты жизни – при рождении ребенка, на свадьбе, перед началом большого дела, но и в обычные дни.

Казахская кухня

Казахский народ славится своим гостеприимством. С древних времен любогопутника доверчиво приглашали в юрту, кормили вкусным обедом и давали отдохнуть. И только после этого хозяин дома мог спросить, кто этот человек и куда направляется. Казахи и сейчас часто собираются за праздничным столом. Этот народ любит вкусно поесть и сытно накормить гостей. Если вы мало едите или отказываетесь от угощений, это может обидеть хозяев.

С непривычки сидеть за дастарханом- низким столом высотой не более полуметра, вытянув ноги вперед, не очень удобно. Но тем больше ярких эмоций рождает это короткое погружение в культуру кочевого в прошлом народа. А вкус настоящих казахских яств запомнится надолго. Пока пробуем бешбармак – одно из главныхблюд казахского народа, которое состоит из отварного мяса, лапши и горячего бульона, хозяева рассказывают, как по обычаю, распределяется это угощение. Оказывается, это тоже – целое искусство.

«Голову барана разделывает тот человек, у которого нет отца. Если за одним столом сидят и сын, и отец, то сын не имеет права на это, вообще, пока жив отец, он не имеет права разделывать голову. – рассказывает Махаббат Дощанова, учитель начальных классов и руководитель школьного музея. — Обычно уши дают маленьким детям, юношам. Нёбо и язык — молодым девушкам и женщинам, чтобы были красноречивыми, певуньями. Глаза дают взрослой женщине, чтобы присматривали за всеми. Мозг – старожилам, взрослым аксакалам».

Вместо заключения

Перед отъездом из удивительно уютного аула еще долго сидим за столом и общаемся с его жителями – все настолько душевно, по-домашнему, что хочется побыть здесь подольше, запомнить теплоту сердец этих людей. И этот бескрайний, наполненный радостью, степной простор вокруг, озаренный солнечным светом. До свидания, Нижнебаяновский!