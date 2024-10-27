Губернатор Новосибирской области Травников поздравил горожан с Днем автомобилиста

С Днем автомобилиста поздравил местных жителей губернатор НСО Андрей Травников.

Традиционно в последнее воскресенье октября россияне отмечают День автомобилиста.

В связи с чем губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале поздравил водителей и сотрудников автотранспортной отрасли, отметив важность их ежедневного вклада в безопасность и комфорт пассажиров и доставки грузов.

Он подчеркнул, что транспортная отрасль региона активно развивается: парк общественного транспорта обновляется, на маршруты выходят современные автобусы, троллейбусы и трамваи, а квалификация специалистов повышается.