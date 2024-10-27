Инвалид-колясочник в Новосибирске получил адаптированное жилье

Это первый случай в регионе, когда инвалид-колясочник получил жилье, полностью приспособленное для его нужд.

В Новосибирске вручили ключи от квартиры сироте, что стало значимым событием для региона. Это первый случай, когда инвалид-колясочник получил жилье, полностью адаптированное для его нужд.

Квартира находится в многоквартирном доме, где предусмотрен специальный подъемник, позволяющий мужчине добраться до третьего этажа. Александр Иванов выразил удивление и радость по поводу начала своей самостоятельной жизни.

С самого рождения Александр проживал в государственных учреждениях для людей с ограниченными возможностями. Однако год назад врачи подтвердили, что он готов к независимой жизни. Специалисты министерства тщательно подбирали для него квартиру, учитывая все особенности и обсуждая детали с застройщиком. Жилье было адаптировано для удобного передвижения на коляске: низкие пороги, широкие дверные проемы и поручни в санузле.

Квартиры для детей-сирот в Новосибирской области приобретаются в рамках федеральной программы, основное финансирование поступает из регионального бюджета. На 2024 год выделено более 4,5 миллиарда рублей. Почти 800 человек уже получили ключи от своих квартир, а еще несколько сотен ожидают новоселье до 1 января 2025 года.

«Очередь сокращается ежегодно. На протяжении последних трех лет обеспечиваем более тысячи человек данной категории. На сегодняшний день в очереди от 18 лет и старше состоит 4,5 тысячи граждан», ─ сказала начальник управления семейной политики и защиты прав детей Министерства труда и социального развития Новосибирской области Наталья Кузьмина.

Очередники получают квартиры по договору социального найма и могут оформить жилье в собственность после пяти лет проживания. Александр Иванов решил не возвращаться в учреждения и будет жить один, однако его куратор будет регулярно навещать его и помогать адаптироваться к новой жизни.

Напомним, что в Новосибирской области опубликовали топ необычных вакансий за октябрь.