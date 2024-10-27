Какие экзотические растения можно вырастить в Сибири – рассказала новосибирский агроном

Агроном из Новосибирска рассказала об экзотических растениях.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск со ссылкой на кандидата сельскохозяйственных наук Людмилу Шубину, в Сибири вполне возможно выращивание необычных и экзотических растений.

«Мы проводим сортоиспытания новых сортов ежевики как в открытом, так и в защищенном грунте, отбирая и предлагая самые крепкие и плодоносные сорта. У нас есть и ранние сорта, и поздние, колючие и неколючие», — рассказала она.

Так, по словам специалиста, самые необычные растения, которые прижились у нее, это были острые перцы, халапеньо, чили и другое.

Напомним, что в Новосибирске агроном дала рекомендации по обрезке малины и винограда